Госдума направит Чайке информацию о риелторах, пытающихся обмануть участников реновации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Госдума направит в Генеральную прокуратуру РФ информацию о риелторах, пытающихся ввести в заблуждение граждан относительно жилья, подпадающего под программу реновации. Об этом заявил на парламентских слушаниях по реновации спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Одна из жительниц столицы, пришедших на слушания, сообщила, что в интернете появились "объявления риелторов" о продаже коммерческого жилья по адресу, где в настоящее время находится дом, который предложено включить в программу реновации.

"Информацию нам об этих риелторах передайте, а мы отправим это по адресу - генеральному прокурору Юрию Яковлевичу Чайке", - ответил ей Володин. "Нужно исходить из того, что сейчас таких жуликов будет появляться все больше и больше, и с ними надо будет бороться", - подчеркнул он.

В Госдуме проходят широкие парламентские слушания на тему "Создание правовых условий для обеспечения жителей города Москвы комфортным и современным жильем как ключевой элемент реновации жилищного фонда".

На слушания были приглашены 450 человек, 300 из которых - москвичи, дома которых попадают в программу реновации. В слушаниях также принимают участие зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, мэр Москвы Сергей Собянин.