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Прокуратура завела дело на челябинское кафе, заставившее инвалида обедать на улице

Происшествия
6 июня, 15:49 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 6, июня. /ТАСС

В ходе выездной проверки, в которой принял участие представитель Всероссийского общества инвалидов, в помещении кафе-кулинарии выявлены 12 нарушений

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Прокуратура Калининского района Челябинска возбудила административное дело в связи с тем, что в одном из городских кафе инвалида-колясочника, захотевшего пообедать, обслужили на улице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

"По поручению прокурора Челябинской области Александра Кондратьева прокуратура Калининского района Челябинска проверила информацию СМИ о том, что в челябинском кафе инвалида заставили обедать на улице. По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур" КоАП РФ", - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в ходе выездной проверки, в которой принял участие представитель Всероссийского общества инвалидов, в помещении кафе-кулинарии выявлены 12 нарушений, в том числе несоответствие требованиям ширины входной двери и высоты порога, неприспособленность обеденного зала для маломобильных групп населения.

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