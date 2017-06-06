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Полиция задержала в Москве группу наркоторговцев и изъяла у них 6 кг гашиша

Происшествия
6 июня, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

По подозрению в перевозке и сбыте наркотических средств задержаны трое мужчин

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на северо-востоке Москвы троих подозреваемых в приготовлении к сбыту наркотиков и изъяли у них 6 кг гашиша. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВД по Северо-Восточному административному округу столицы.

"Оперативники задержали троих мужчин, которых подозревают в перевозке и сбыте наркотических средств. В квартире одного из задержанных, а также при личном досмотре злоумышленников обнаружено и изъято вещество. Установлено, что оно является наркотическим средством - гашишем, общей массой свыше 6 кг. Также изъяты электронные весы", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело.

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