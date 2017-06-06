Полиция задержала в Москве группу наркоторговцев и изъяла у них 6 кг гашиша

Полоз: игра сборной России по футболу пока оставляет вопросыСпорт 6 июня, 18:39
Мутко: в сборной России есть кем заменить травмированных футболистовСпорт 6 июня, 18:19
Нападение на полицейского у собора Парижской Богоматери названо терактомМеждународная панорама 6 июня, 18:15
Полицейский открыл огонь по мужчине, напавшему на него у собора Парижской БогоматериПроисшествия 6 июня, 17:48
Мутко: вопрос с показом матчей Кубка конфедераций будет решен во вторник или в средуСпорт 6 июня, 17:48
Собянин возглавил рейтинг самых цитируемых в социальных сетях глав регионов РФ в маеОбщество 6 июня, 17:37
СБР подтвердил, что бывший главный тренер сборной Касперович будет работать с резервомСпорт 6 июня, 17:35
Безуглов: Зобнину на восстановление от травмы может понадобиться пять месяцевСпорт 6 июня, 17:27
Теффт: США продолжат военное сотрудничество с КатаромМеждународная панорама 6 июня, 17:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на северо-востоке Москвы троих подозреваемых в приготовлении к сбыту наркотиков и изъяли у них 6 кг гашиша. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВД по Северо-Восточному административному округу столицы.
"Оперативники задержали троих мужчин, которых подозревают в перевозке и сбыте наркотических средств. В квартире одного из задержанных, а также при личном досмотре злоумышленников обнаружено и изъято вещество. Установлено, что оно является наркотическим средством - гашишем, общей массой свыше 6 кг. Также изъяты электронные весы", - сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело.