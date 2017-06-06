Суд удовлетворил ходатайство СК об аресте имущества экс-губернатора Юревича

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска во вторник постановил наложить арест на имущество бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Тем самым суд удовлетворил ходатайство СК в рамках расследования уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

"Сегодня Центральный районный суд Челябинска рассмотрел ходатайство следователя о наложении ареста на имущество Михаила Юревича. Суд ходатайство признал обоснованным и подлежащим удовлетворению, вынесено постановление о наложении ареста на имущество", - сообщили в пресс-службе суда.

Там добавили, что следователь обосновал ходатайство "целью обеспечения исполнения приговора о взыскании штрафа и конфискации имущества" по уголовному делу о взятке в особо крупном размере, в котором сейчас фигурирует Юревич.

Как сообщалось ранее, речь идет о наложении ареста на восемь объектов недвижимости, в числе которых квартира, гараж, земельный участок и парковка, а также на счета в четырех банках. Какова общая стоимость имущества, в суде не уточнили.

Уголовные дела

Ранее СК предъявил Юревичу обвинение в систематическом получении взяток от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за покровительство. Предполагаемая сумма взятки составила 26 млн рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. В рамках данного дела Юревич был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Кроме того, СК сообщило о другом уголовном деле в отношении бывшего губернатора, а также о задержании и аресте его предполагаемого посредника Андрея Чуркина. По версии следствия, Юревич в период с января 2011 года по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны, получил от предпринимателей Челябинской области взятки в особо крупном размере на общую сумме не менее 3,4 млрд рублей.

46-летний Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Юревич стал депутатом Госдумы, но в состав нижней палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).