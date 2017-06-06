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Минобрнауки Чечни опровергло информацию о самоубийстве школьника после ЕГЭ

Происшествия
6 июня, 17:59 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 6, июня. /ТАСС

В ведомстве пояснили, что молодой человек, о котором писали СМИ, уже закончил школу и не был участником итоговой аттестации в этом году

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ГРОЗНЫЙ, 6 июня. /ТАСС/. Министерство образования и науки Чечни опровергло информацию о самоубийстве школьника после сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике в одном из районов республики 30 мая 2017 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте министерства.

"По данным ведомства, это житель (совершивший самоубийство - прим. ТАСС) сельского поселения Бачи-Юрт Курчалоевского муниципального района 1996 года рождения, который окончил полный курс МБОУ (муниципального бюджетного образовательного учреждения - прим. ТАСС) "Бачи-Юртовская СШ (средняя общеобразовательная школа - прим. ТАСС) №1" еще в 2012 году с выдачей аттестата о среднем общем образовании. Работал в Курчалоевском филиале ООО "Чечводоканал" контролером. Минобрнауки ЧР (Чеченской Республики - прим. ТАСС) утверждает, что мотивы самоубийства не могут быть связаны с учебой, так как данный гражданин не являлся участником государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ", - говорится в сообщении.

Ранее, 30 мая 2017 года, в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в селе Бачи-Юрт совершил самоубийство выпускник, вернувшийся домой после сдачи ЕГЭ.

"Даже если бы он и захотел сдавать ЕГЭ, то экзамены он сдал бы в конце марта - начале апреля - в сроки, определенные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки для досрочного периода проведения экзамена. Выпускники прошлых лет в 2017 году не сдают ЕГЭ вместе с выпускниками этого года. Более того, в тот день не было никакого экзамена", - отметили в республиканском минобрнауки.

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