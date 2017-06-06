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Полицейский открыл огонь по мужчине, напавшему на него у собора Парижской Богоматери

Происшествия
6 июня, 17:48 дата обновления: 6 июня, 18:13 UTC+3

Неизвестный пытался ударить полицейского молотком, сообщает телеканал BFM-TV

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© AP Photo/Francois Mori

ПАРИЖ, 6 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Сотрудник полиции подвергся нападению неизвестного и открыл ответный огонь на площади перед собором Парижской Богоматери. Об этом сообщил телеканал BFM-TV.

По информации телеканала, неизвестный мужчина попытался нанести полицейскому удар молотком, но тот выстрелил из табельного оружия. Сообщается о двух выстрелах, после которых нападавший упал на землю. Agence France-Presse сообщает, что мужчина получил огнестрельное ранение и сейчас обезврежен.

"Раненый нападавший был обезврежен и остается на земле перед входом в собор, где выставлено оцепление", - сообщило агентство.

Как сообщили в префектуре полиции Парижа, сейчас площадь перед собором полностью оцеплена и освобождена от людей. "Проводится полицейская операция, избегайте этого района", - такое предупреждение распространило полицейское управление на своей странице в Twitter.

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