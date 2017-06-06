Полицейский открыл огонь по мужчине, напавшему на него у собора Парижской Богоматери

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ПАРИЖ, 6 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Сотрудник полиции подвергся нападению неизвестного и открыл ответный огонь на площади перед собором Парижской Богоматери. Об этом сообщил телеканал BFM-TV.
По информации телеканала, неизвестный мужчина попытался нанести полицейскому удар молотком, но тот выстрелил из табельного оружия. Сообщается о двух выстрелах, после которых нападавший упал на землю. Agence France-Presse сообщает, что мужчина получил огнестрельное ранение и сейчас обезврежен.
"Раненый нападавший был обезврежен и остается на земле перед входом в собор, где выставлено оцепление", - сообщило агентство.
Parvis de #NotreDame Intervention en cours des effectifs de police, évitez le secteur— Préfecture de police (@prefpolice) 6 June 2017
Как сообщили в префектуре полиции Парижа, сейчас площадь перед собором полностью оцеплена и освобождена от людей. "Проводится полицейская операция, избегайте этого района", - такое предупреждение распространило полицейское управление на своей странице в Twitter.