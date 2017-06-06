Глава СК поручил проверить телесюжет о водителе, который сбил девушку и накричал на нее

Полоз: игра сборной России по футболу пока оставляет вопросыСпорт 6 июня, 18:39
Мутко: в сборной России есть кем заменить травмированных футболистовСпорт 6 июня, 18:19
Нападение на полицейского у собора Парижской Богоматери названо терактомМеждународная панорама 6 июня, 18:15
Полицейский открыл огонь по мужчине, напавшему на него у собора Парижской БогоматериПроисшествия 6 июня, 17:48
Мутко: вопрос с показом матчей Кубка конфедераций будет решен во вторник или в средуСпорт 6 июня, 17:48
Собянин возглавил рейтинг самых цитируемых в социальных сетях глав регионов РФ в маеОбщество 6 июня, 17:37
СБР подтвердил, что бывший главный тренер сборной Касперович будет работать с резервомСпорт 6 июня, 17:35
Безуглов: Зобнину на восстановление от травмы может понадобиться пять месяцевСпорт 6 июня, 17:27
Теффт: США продолжат военное сотрудничество с КатаромМеждународная панорама 6 июня, 17:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить телесюжет о водителе иномарки, который в Москве сбил девушку и накричал на нее. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Сегодня в эфире одного из центральных телеканалов демонстрировался сюжет, в котором освещалось ДТП, произошедшее в начале июня 2017 года на одной из оживленных улиц Москвы. По информации журналистов, водитель иномарки сбил девушку на тротуаре, после чего, вместо того, чтобы справиться о ее здоровье и оказать первую помощь, в грубой форме накричал на пострадавшую", - сказала Петренко.
В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве тщательно изучить все обстоятельства и дать действиям мужчины объективную правовую оценку. В рамках проверки следователи изучат изложенные журналистами сведения, установят всех участников и реальную картину произошедшего.