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Глава СК поручил проверить телесюжет о водителе, который сбил девушку и накричал на нее

Происшествия
6 июня, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

В рамках проверки следователи изучат изложенные журналистами сведения, установят всех участников и реальную картину произошедшего

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить телесюжет о водителе иномарки, который в Москве сбил девушку и накричал на нее. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Сегодня в эфире одного из центральных телеканалов демонстрировался сюжет, в котором освещалось ДТП, произошедшее в начале июня 2017 года на одной из оживленных улиц Москвы. По информации журналистов, водитель иномарки сбил девушку на тротуаре, после чего, вместо того, чтобы справиться о ее здоровье и оказать первую помощь, в грубой форме накричал на пострадавшую", - сказала Петренко.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве тщательно изучить все обстоятельства и дать действиям мужчины объективную правовую оценку. В рамках проверки следователи изучат изложенные журналистами сведения, установят всех участников и реальную картину произошедшего.

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