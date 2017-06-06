В Армавире при взрыве кислородного баллона погиб человек

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июня. /ТАСС/. Один человек погиб в результате взрыва кислородного баллона, предположительно, на кислородно-наполнительной станции в городе Армавире в Краснодарском крае, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России.
"Предположительно, в Армавире около 17:30 произошел взрыв кислородного баллона на кислородно-наполнительной станции. После взрыва загорелась площадь (участок площадью - прим. ТАСС) 20 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек. Обстоятельства уточняются", - отметили в пресс-службе.