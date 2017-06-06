Брянский омбудсмен не выявил нарушений в задержании чемпион мира ММА Мурада Амриева

БРЯНСК, 6 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Брянской области Вячеслав Тулупов не выявил нарушений в задержании на железнодорожной станции под Брянском чемпиона мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation Мурада Амриева.

Ранее Комитет по предотвращению пыток на своем официальном сайте разместил информацию о якобы незаконном задержании Амриева на станции Суземка Брянской области.

"Узнав в сети интернет о задержании Амриева, мы начали проверку в части нарушения прав человека. Никаких нарушений мы не установили. Все домыслы, которые сегодня пытаются преподнести, в том числе в СМИ, - лишние", - сообщил Тулупов вторник ТАСС.

По его словам, Амриева сняли с поезда на станции Суземка, доставили в следственный изолятор. "Во вторник, 6 июня, в 10:00 следователь отпустил Амриева из изолятора. Мы изучили все подтверждающие материалы о задержании Амриева и выяснили, что его паспорт гражданина РФ был выдан с нарушениями. Провели проверку в изоляторе с председателям Общественной комиссии, нарушений не выявили", - сказал Тулупов, добавив, что сейчас не знает, где находится спортсмен.

Позиция брянских правоохранителей

Никаких инцидентов в истории с задержанием Амриева не выявила и транспортная прокуратура Брянской области. Об этом ТАСС сообщил сегодня заместитель транспортного прокурора Николай Власенко.

"Никаких инцидентов в Транспортной прокуратуре Брянской области не происходило", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном побеге Амриева из здания прокуратуры.

Ранее во вторник ряд российских СМИ сообщили, что Амриев "сбежал из здания прокуратуры Брянска, где его заблокировали чеченские силовики". СМИ цитируют представителя организации "Комитет по предотвращению пыток", который сказал, что Амриев сбежал через окно, после чего сел в машину к своим знакомым и уехал.

Как рассказали ТАСС источники в правоохранительных органах региона, при въезде в Россию уроженец Чечни был задержан на двое суток за то, что у себя на родине разыскивался правоохранительными органами за использование подложного документа.

После задержания он был помещен в следственный изолятор, а затем доставлен в транспортную прокуратуру региона, где должна была пройти процедура передачи задержанного в другой регион, от правоохранительных органов которого он был объявлен в розыск.

Однако представители силовых структур Чеченской Республики, прибывавшие в Брянск, не представили необходимых в таких случаях документов, после чего Амриев был освобожден, так как истек срок его задержания, отметил источник ТАСС.

Чеченский след в истории Амриева

По информации Комитета по предотвращению пыток, 25 августа 2013 года в Грозном машину Амриева блокировала черная Priora, из которой выбежали трое мужчин, затолкали его в свою машину, надев на голову его собственную футболку, и увезли в находившееся неподалеку здание одного из подразделений внутренних дел.

По словам спортсмена, там его продержали в наручниках в течение двух дней: избивали, пытали электричеством, подвешивали к потолку и унижали. По словам Амриева, одним из похитителей был высокопоставленный чеченский полицейский, который подозревал его старшего брата в покушении на себя.

"Спустя двое суток полицейские отвезли его к родителям на своеобразные "переговоры": Амриевым было сказано, что если старший сын не вернется в Чечню, то вся ответственность за покушение перейдет на Мурада", - сказано в сообщении Комитета по предотвращению пыток.

На следующий день ему велели явиться в полицию. Всерьез опасаясь за свою жизнь, тот на эту встречу не явился и отбыл из Чечни, а потом вообще из России, отмечает Комитет в своем сообщении. Правозащитники из комитета полагают, что повторное инициирование федерального розыска в отношении Амриева мотивировано местью чеченских правоохранителей.

По данным правоохранительных органов Чечни, в республике расследуется уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа", есть постановление дознавателя о явке, которое, со слов собеседника агентства, неоднократно отправлялось Амриеву, но тот ни разу так и не появился.

"Дознаватель, естественно, объявил его в федеральный розыск. Так как есть постановление о приводе, наши силовики поехали в Брянск для того, чтобы доставить его на допрос. Я читал, что якобы наши сотрудники приехали не на автозаке, они и не могут, потому что у Амриева нет статуса обвиняемого. Его просто должны доставить для допроса, а остальное решает уже суд", - уточнил ТАСС представитель правоохранительных органов Чечни.

Он добавил, что несколько лет назад МВД по Чечне подавало в суд иск против Амриева и Комитета против пыток о распространении ложной информации о фактах кровной мести, пытках и избиениях.

"У нас была служебная проверка, СК было вынесено процессуальное решение, мы с иском обратились в суд, который частично удовлетворил наши требования и обязал Амриева опровергнуть эти сведения, однако он не выполнил это решение суда. Комитет против пыток якобы поменяли свое название, их признали иностранными агентами, и судебные приставы не смогли добиться опровержения и от них", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах Чечни.