В метро Тегерана столкнулись два поезда, десятки раненых

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ТЕГЕРАН, 6 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Два поезда столкнулись в метрополитене иранской столицы, пострадали 48 человек.
Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Авария произошла в 18:15 по местному времени (16:45 мск) на станции "Тарашт" второй ветки Тегеранского метрополитена. В стоявший у платформы поезд врезался следовавший за ним другой состав.
Из 48 пострадавших 40 были госпитализированы, несколько человек получили серьезные травмы.
Причины случившегося устанавливаются.