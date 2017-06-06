В метро Тегерана столкнулись два поезда, десятки раненых

ТЕГЕРАН, 6 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Два поезда столкнулись в метрополитене иранской столицы, пострадали 48 человек.

Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Авария произошла в 18:15 по местному времени (16:45 мск) на станции "Тарашт" второй ветки Тегеранского метрополитена. В стоявший у платформы поезд врезался следовавший за ним другой состав.

Из 48 пострадавших 40 были госпитализированы, несколько человек получили серьезные травмы.

Причины случившегося устанавливаются.