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В метро Тегерана столкнулись два поезда, десятки раненых

Происшествия
6 июня, 18:47 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

Причины инцидента устанавливаются

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Материал из 1 страницы
© Kaveh Kazemi/Getty Images

ТЕГЕРАН, 6 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Два поезда столкнулись в метрополитене иранской столицы, пострадали 48 человек.

Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Авария произошла в 18:15 по местному времени (16:45 мск) на станции "Тарашт" второй ветки Тегеранского метрополитена. В стоявший у платформы поезд врезался следовавший за ним другой состав.

Из 48 пострадавших 40 были госпитализированы, несколько человек получили серьезные травмы.

Причины случившегося устанавливаются.

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