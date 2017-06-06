Подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью признает вину

Дом в садоводческом товариществе "50 лет Октября" в поселке Редкино, где произошло массовое убийство девяти человек © Александр Сайганов/ТАСС

ТВЕРЬ, 6 июня. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве девяти человек в Тверской области сознался в содеянном, сообщила во вторник ТАСС адвокат задержанного Екатерина Степанова. Он добавила, что ее подзащитный до сих пор находится в шоковом состоянии.

"Он (подозреваемый - прим. ТАСС) во всем сознался. В момент преступления мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения, в тот вечер он выпил около двух литров водки", - сказала Степанова.

Она добавила, что конфликт, участником которого стал ее подзащитный, возник на бытовой почве. "Он поругался с убитыми из-за спора о службе в армии. Убивать, как говорит, никого не собирался, смутно помнит, что произошло в тот вечер. Он сейчас и жить-то не хочет", - отметила адвокат.

По словам Степановой, подозреваемый в массовом убийстве людей - "обычный электрик". Она уточнила, что "ей ничего не известно на счет того, писал ли он явку с повинной".

Ранее сообщалось, что 4 июня на территории садового товарищества "50 лет Октября" вблизи поселка городского типа Редкино мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил девять человек из охотничьего карабина. Как сообщили в СК РФ, убийство произошло из-за бытового конфликта, и подозреваемый хотел просто попугать обидчиков.

Мужчина был задержан на месте преступления сотрудниками полиции. Вечером этого же дня Центральный районный суд Твери избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, также назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.