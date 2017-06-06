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На севере Чили у границы с Аргентиной и Боливией произошло землетрясение магнитудой 5,5

Происшествия
6 июня, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Эпицентр находился в 53 км к югу от чилийского города, где проживают около 150 тысяч человек

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло сегодня на севере Чили у границы с Боливией и Аргентиной. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 53 км к югу от чилийского города Калама, где проживают около 150 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 116 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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