В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение

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КАЛИНИНГРАД, 7 июня. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Штормовое предупреждение объявлено в Калининградской области, скорость шквалистого ветра при ливневых дождях может достигать 24 м/с, сообщило Главное управление МЧС России по региону.
"По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по Калининградской области с утра 7 июня ожидаются ливневые дожди, грозы, шквалистые усиления ветра до 19-24 м/с, местами град", - говорится в сообщении ведомства.
Главное управление МЧС России по Калининградской области рекомендует жителям региона в этих условиях непогоды "соблюдать особую осторожность, без необходимости не выходить из дома, не парковать автомобили под деревьями, линиями электропередачи". Выход в море и внутренние водоемы при таких погодных условиях крайне опасен для жизни.