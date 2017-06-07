МВД решает вопрос в отношении водителя, который сбил девушку и накричал на нее

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Материалы проверки по факту ДТП в центре Москвы, когда водитель иномарки сбил девушку на тротуаре и накричал на нее, переданы в следственное управление Центрального округа столичной полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"2 июня 2017 года на улице Тверская произошло дорожно-транспортное происшествие - наезд на пешехода. Водитель автомобиля двигался задним ходом по тротуару и совершил наезд на девушку. С травмами различной степени тяжести она была доставлена в одну из больниц Москвы", - напомнили в пресс-службе.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве тщательно изучить все обстоятельства и дать действиям мужчины объективную правовую оценку.