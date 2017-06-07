Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД решает вопрос в отношении водителя, который сбил девушку и накричал на нее

Происшествия
7 июня, 1:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

В результате ДТП пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в одну из больниц Москвы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Материалы проверки по факту ДТП в центре Москвы, когда водитель иномарки сбил девушку на тротуаре и накричал на нее, переданы в следственное управление Центрального округа столичной полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"2 июня 2017 года на улице Тверская произошло дорожно-транспортное происшествие - наезд на пешехода. Водитель автомобиля двигался задним ходом по тротуару и совершил наезд на девушку. С травмами различной степени тяжести она была доставлена в одну из больниц Москвы", - напомнили в пресс-службе.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве тщательно изучить все обстоятельства и дать действиям мужчины объективную правовую оценку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
2
Порошенко подписал закон о языковой квоте для украинских телеканалов
3
Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто
4
Выходец из Алжира ранен при попытке атаковать полицейских у собора Парижской Богоматери
5
Журнал Variety утверждает, что Стоун подарил Путину коробку от диска с фильмом Кубрика
6
ВВС коалиции нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии
7
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
Темы дня
Загрузка...
Реклама