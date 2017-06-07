Fox: в штате Юта при стрельбе у школы погибли три человека

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Стрельба была открыта во вторник недалеко от школы в американском городе Санди (штат Юта), три человека убиты, двое ранены. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Личности погибших и пострадавших не разглашаются. По данным местных властей, среди них есть подростки.

Человек, открывший стрельбу, также числится среди погибших.