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Fox: в штате Юта при стрельбе у школы погибли три человека

Происшествия
7 июня, 3:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

По данным местных властей, среди погибших есть подростки

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НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Стрельба была открыта во вторник недалеко от школы в американском городе Санди (штат Юта), три человека убиты, двое ранены. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Личности погибших и пострадавших не разглашаются. По данным местных властей, среди них есть подростки.

Человек, открывший стрельбу, также числится среди погибших.

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Стреляющая Америка

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