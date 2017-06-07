В зоне паводка в Чугуевском районе Приморья наблюдается спад воды

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. Спад воды наблюдается в Чугуевском районе Приморского края, где паводком подтопило семь сел, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.
"Наблюдается стабильное снижение уровня воды на 15-20 см в сутки. В эвакуации населения нет необходимости. Подтопленных жилых домов нет. Угрозы жизнеобеспечению населения нет. Подготовлены два пункта временного размещения для оказания помощи гражданам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в селах имеется запас продуктов питания, лекарств и воды. Организован контроль за качеством воды в колодцах и открытых водоемах.
"Для координации действий сил и средств в главном управлении МЧС России по Приморскому крае работает оперативный штаб. На месте подтопления работает оперативная группа", - отмечают в МЧС.
5 июня в результате дождей в Чугуевском районе произошел подъем уровня воды в реках Уссури, Павловка и Извилинка. Разлившиеся реки подтопили дороги местного значения, а также 25 подворий в семи населенных пунктах. Это стало поводом для введения в этих селах режима ЧС местного уровня.
По данным краевого гидрометцетра, ближайшие двое суток ожидается смещение волны паводка в среднее течение реки Уссури без значительных разливов и затоплений. Синоптики прогнозируют новые сильные дожди в Приморье 7-8 июня с повышением уровня воды в реках юго-восточных, восточных, центральных районов края с возможным подтоплением низких мест.