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В Японии госпитализировали пятерых сотрудников НИИ, получивших высокую дозу радиации

Происшествия
7 июня, 7:32 дата обновления: 7 июня, 7:49 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

У одного из сотрудников в ходе обследования в легких нашли плутоний-239 с уровнем излучения 22 тыс. беккерелей при норме содержания для продуктов питания 50-100 беккерелей на кг

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ТОКИО, 7 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Пять сотрудников Научно-исследовательского центра Оараи в центральной японской префектуре Ибараки экстренно доставлены в больницу после того, как они получили высокую дозу радиации. Об этом сообщило Японское агентство по атомной энергетике.

По его данным, у одного из них в ходе обследования в легких обнаружено вещество плутоний-239 с уровнем излучения 22 тыс. беккерелей. Норма содержания радиоактивных веществ для продуктов питания составляет 50-100 беккерелей на кг. У других рабочих доза облучения не превышает 24 беккерелей.

В минувший вторник в НИИ Оараи пять специалистов подверглись облучению во время инспекции оборудования в центре. В момент открытия одного из контейнеров, находившийся в нем пластиковый мешок с порошкообразными радиоактивными материалами разорвало, и часть его содержимого попала наружу. Рабочие были одеты в защитные костюмы и маски, однако, как предполагается, находившийся ближе всех к контейнеру человек каким-то образом вдохнул порошок внутрь.

В Японском агентстве по атомной энергетике отмечают, что примеров получения такой высокой дозы радиации в Японии не было до настоящего времени. Пока никаких признаков ухудшения состояния у сотрудника НИИ не наблюдается, однако врачи не исключают подобных изменений.

Центр Оараи занимается производством и тестированием ядерного топлива для экспериментальных реакторов на быстрых нейтронах. Проведенные замеры показали, что утечки радиации за его пределы в результате этого инцидента не произошло.

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