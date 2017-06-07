В Японии госпитализировали пятерых сотрудников НИИ, получивших высокую дозу радиации

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ТОКИО, 7 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Пять сотрудников Научно-исследовательского центра Оараи в центральной японской префектуре Ибараки экстренно доставлены в больницу после того, как они получили высокую дозу радиации. Об этом сообщило Японское агентство по атомной энергетике.
По его данным, у одного из них в ходе обследования в легких обнаружено вещество плутоний-239 с уровнем излучения 22 тыс. беккерелей. Норма содержания радиоактивных веществ для продуктов питания составляет 50-100 беккерелей на кг. У других рабочих доза облучения не превышает 24 беккерелей.
В Японском агентстве по атомной энергетике отмечают, что примеров получения такой высокой дозы радиации в Японии не было до настоящего времени. Пока никаких признаков ухудшения состояния у сотрудника НИИ не наблюдается, однако врачи не исключают подобных изменений.
Центр Оараи занимается производством и тестированием ядерного топлива для экспериментальных реакторов на быстрых нейтронах. Проведенные замеры показали, что утечки радиации за его пределы в результате этого инцидента не произошло.