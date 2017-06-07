В Казахстане экс-банкир Аблязов приговорен к 20 годам лишения свободы

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АСТАНА, 7 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам приговорил бывшего председателя совета директоров казахстанского "БТА Банка" Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы.
"Признать Мухтара Аблязова виновным... и окончательно назначить к отбытию 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - зачитал приговор судья Мартпек Какимжанов. Кроме того, согласно приговору Аблязов оштрафован на 300 месячных расчетных показателей (1 МРП равен 2269 тенге или порядка $7) и лишен права заниматься профессиональной деятельностью в банковской сфере сроком на три года.
Сам Аблязов находится вне пределов Казахстана, суд над ним проходил в заочном режиме. На скамье подсудимых находились три представителя бывшего топ-менеджмента "БТА Банка": председатель правления Садуакас Мамеш, первый заместитель председателя правления - председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, директор по кредитованию Кайрат Садыков.
Аблязова обвиняли в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств "БТА Банка" и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. По данным Национального бюро по противодействию коррупции Казахстана, общая сумма причиненного ущерба составляет более $7 млрд.
В отношении Аблязова возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и на Украине. Он обвиняется в ряде правонарушений, в том числе в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями. Дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
В июле 2013 года Аблязов был арестован на территории Франции. Его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу, в сентябре 2015 года после 2,5 года судебных разбирательств правительство Франции распорядилось экстрадировать подсудимого в Россию. После этого защита Аблязова, которая настаивала на политической мотивированности обвинений в его адрес, решила задействовать последний из остающихся юридических механизмов, направив ходатайство в Государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.