СМИ сообщили о стрельбе в парламенте Ирана

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, открытой в парламенте Ирана.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

В здании парламента продолжается перестрелка, несколько человек взяты в заложники.

По данным ISNA, четыре нападавших блокированы. Агентство сообщает, что четверо вооруженных людей, личности которых пока не установлены, ворвались около 10:30 по местному времени (09:00 мск) в парламент и открыли беспорядочную стрельбу по сотрудникам охраны.

В настоящее время нападавшие блокированы в канцелярии парламента, проводится операция по их задержанию. Также сообщается о том, что в результате инцидента есть один погибший и восемь раненых.