СМИ сообщили о стрельбе в парламенте Ирана

СМИ: в мавзолее имама Хомейни в Иране началась стрельбаМеждународная панорама 7 июня, 9:42
ГК "Сумма" вложит до $100 млн в организацию боев ММА Fight NightsСпорт 7 июня, 9:14
СМИ сообщили о стрельбе в парламенте ИранаПроисшествия 7 июня, 9:12
СМИ: симпатизирующим Катару жителям ОАЭ грозит до 15 лет тюремного заключенияМеждународная панорама 7 июня, 9:06
Хабаровский мясокомбинат "Мостовик плюс" модернизирует производствоБанк историй успеха 7 июня, 9:02
СМИ: английский "Сандерленд" ведет переговоры со СлуцкимСпорт 7 июня, 8:55
Московский пианист Никита Мндоянц дебютирует на сцене Карнеги-холла в Нью-ЙоркеКультура 7 июня, 8:53
СК передал в суд дело экс-главы района Екатеринбурга, обвиняемого в получении взяткиНовости Урала 7 июня, 8:53
СМИ: голландский конькобежец Вервей будет готовиться к ОИ-2018 вместе со сборной РоссииСпорт 7 июня, 8:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, открытой в парламенте Ирана.
Об этом сообщило агентство Tasnim.
В здании парламента продолжается перестрелка, несколько человек взяты в заложники.
По данным ISNA, четыре нападавших блокированы. Агентство сообщает, что четверо вооруженных людей, личности которых пока не установлены, ворвались около 10:30 по местному времени (09:00 мск) в парламент и открыли беспорядочную стрельбу по сотрудникам охраны.
В настоящее время нападавшие блокированы в канцелярии парламента, проводится операция по их задержанию. Также сообщается о том, что в результате инцидента есть один погибший и восемь раненых.