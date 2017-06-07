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СМИ сообщили о стрельбе в парламенте Ирана

Происшествия
7 июня, 9:12 дата обновления: 7 июня, 9:51 UTC+3

В результате инцидента есть погибший и раненые, нападавшие захватили заложников

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© REUTERS/Morteza Nikoubazl, архив

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, открытой в парламенте Ирана.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

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В здании парламента продолжается перестрелка, несколько человек взяты в заложники.

По данным ISNA, четыре нападавших блокированы. Агентство сообщает, что четверо вооруженных людей, личности которых пока не установлены, ворвались около 10:30 по местному времени (09:00 мск) в парламент и открыли беспорядочную стрельбу по сотрудникам охраны.

В настоящее время нападавшие блокированы в канцелярии парламента, проводится операция по их задержанию. Также сообщается о том, что в результате инцидента есть один погибший и восемь раненых.

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