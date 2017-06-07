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Суд арестовал шесть объектов недвижимости по делу экс-главы Марий Эл

Происшествия
7 июня, 10:51 UTC+3

Арест наложен на земельные участки, дома и квартиры учредителя птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на земельные участки, дома и квартиры учредителя птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша, обвиняемого по делу о получении взяток бывшим главой Республики Марий Эл Леонидом Маркеловым. Об этом ТАСС сообщил адвокат предпринимателя Игорь Трунов.

"Арест наложен на недвижимое имущество в Йошкар-Оле и подмосковном поселке Горки Ленинские, всего на шесть объектов недвижимости", - сказал адвокат.

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Дело экс-главы Марий Эл Коррупционные скандалы
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