Суд арестовал шесть объектов недвижимости по делу экс-главы Марий Эл

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на земельные участки, дома и квартиры учредителя птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша, обвиняемого по делу о получении взяток бывшим главой Республики Марий Эл Леонидом Маркеловым. Об этом ТАСС сообщил адвокат предпринимателя Игорь Трунов.

"Арест наложен на недвижимое имущество в Йошкар-Оле и подмосковном поселке Горки Ленинские, всего на шесть объектов недвижимости", - сказал адвокат.