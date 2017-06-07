Вылет самолета с участниками совещания у Медведева по авиапрому был задержан в Москве

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Вылет самолета Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Ту-214 с журналистами и участниками совещания в Ульяновске по вопросу поддержки авиационной промышленности был задержан в Москве из-за технической неисправности.

"Необходимая деталь была оперативно заменена, и теперь борт готов к вылету", - сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

"Обеспечение безопасности - приоритетная задача Специального летного отряда, поэтому всегда самолеты проходят тщательный предрейсовый осмотр, и даже в случае обнаружения деталей, которые непосредственно не влияют на полет, они подлежат замене", - подчеркнула она.

На борту вместе с журналистами находятся генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев, замминистра транспорта РФ Валерий Окулов, руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетит с рабочим визитом Ульяновск. Как сообщили в пресс-службе главы правительства, премьер проведет совещание по вопросу поддержки авиационной промышленности.

В начале управляющий делами президента Александр Колпаков рассказал, что управделами президента планово проводит техническую проверку самолетов СЛО "Россия". Так он ответил на вопрос о необходимости модернизации и полной проверки бортов отряда в связи с инцидентом в Омске, когда самолет не смог взлететь из-за срабатывания датчика двери. Самолеты СЛО "Россия" не раз фигурировали в информационных сообщениях из-за различных поломок - например, российская делегация, направлявшаяся на саммит АТЭС в Перу, из-за поломки двигателя вынужденно задержалась в Лиссабоне на сутки.