На Ставрополье потерпел крушение вертолет Ми-2

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-2 упал в Ставропольском крае после того, как столкнулся с линиями электропередачи.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, по предварительным данным, пострадал пилот. "Его осматривают врачи", - сказал источник.

"При проведении сельскохозяйственных работ в результате столкновения с ЛЭП (110 кВ) произошло падение частного вертолета Ми-2 без последующего возгорания", - сообщили в экстренных службах. По предварительным данным, на земле разрушений нет.

Вместе с тем в пресс-службе Главного управления МЧС по Ставропольскому краю ТАСС сообщили, что вертолет, выполнявший сельскохозяйственные работы, потерпел крушение в трех километрах южнее села Курсавка в Андроповском районе. "Пилот получил травмы средней степени тяжести", - сказали в ГУ МЧС, добавив, что информация уточняется.