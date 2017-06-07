На Ставрополье потерпел крушение вертолет Ми-2

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-2 упал в Ставропольском крае после того, как столкнулся с линиями электропередачи.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, по предварительным данным, пострадал пилот. "Его осматривают врачи", - сказал источник.
"При проведении сельскохозяйственных работ в результате столкновения с ЛЭП (110 кВ) произошло падение частного вертолета Ми-2 без последующего возгорания", - сообщили в экстренных службах. По предварительным данным, на земле разрушений нет.
Вместе с тем в пресс-службе Главного управления МЧС по Ставропольскому краю ТАСС сообщили, что вертолет, выполнявший сельскохозяйственные работы, потерпел крушение в трех километрах южнее села Курсавка в Андроповском районе. "Пилот получил травмы средней степени тяжести", - сказали в ГУ МЧС, добавив, что информация уточняется.