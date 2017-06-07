Нарколог: отравившиеся в Чите дети могли пострадать от психостимулятора

ЧИТА, 7 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Вещество, которым в Чите отравились пять детей, вероятно, было психостимулятором, сообщил главный нарколог Забайкальского края Олег Дубинин.

"Сложно судить о том веществе, которое стало причиной отравления. Можно предположить, что это препарат- психостимулятор, который вызывает психические нарушения - помрачение сознания, галлюцинации. Оно могло привести к летальному исходу", - сказал Дубинин на экстренном заседании под председательством губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой.

Руководитель регионального следственного управления СК РФ Юрий Русанов добавил, что, по данным экспертизы, в самих конфетах никакого постороннего вещества нет. "Такое впечатление, что они были чем-то обработаны", - сказал он, добавив, что следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

5 марта четверо мальчиков в возрасте 17, 16, 14 и четырех лет и 12-летняя девочка были госпитализированы в Чите после употребления неизвестного вещества под видом конфет, которые нашел на улице 17-летний подросток и угостил остальных. По словам детского омбудсмена в Забайкальском крае Ивана Катанаева, сейчас все дети находятся в удовлетворительном состоянии, в общей палате. Мальчик, который ранее был помещен в реанимацию, также переведен в общую палату, поскольку его состояние стабилизировалось.

"Один из пострадавших детей находится на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, с ним проводилась работа", - сказала зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Забайкальского края Наталья Байкова. Руководитель регионального следственного управления СК РФ Юрий Русанов уточнил, что речь идет о ребенке, который рассказал, что нашел отравленные конфеты на улице.

Занять детей летом

Губернатор призвала региональных чиновников работать над увеличением числа детей, занятых летом в лагерях, образовательных, культурно-развлекательных и других учреждениях.

"Плохо, что дети слоняются по улице без присмотра. Не надо равняться на уровень прошлого года, а нужно этот уровень год от года наращивать, максимальный охват детей, максимальное внимание к детям в сложной жизненной ситуации, из социально незащищенных слоев, к трудным подросткам - вот, к чему я вас призываю", - сказала она.

"Как дети в Забайкалье живут, как они проведут лето - имейте в виду, это персональная ответственность каждого. Буду спрашивать очень строго и принимать очень серьезные решения, и никаких успокоительных настроений быть не может", - заключила Жданова.

Ранее сообщалось, что, по словам детей, до госпитализации они ели конфеты "Бешеная пчелка". По факту отравления проводится доследственная проверка. Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование случившегося, кроме того, назначена прокурорская проверка.

Источник в силовых структурах региона накануне сообщил ТАСС, что на фантиках конфет в качестве производителя указана кондитерская фабрика "Би-энд-Би" из города Подольска Московской области. На подольской фабрике подчеркнули, что пока к ним не поступало официального обращения и информации об отравлении детей в Чите.