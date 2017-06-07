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ФСБ просит суд арестовать фигурантов дела "Саентологической церкви Петербурга"

Происшествия
7 июня, 13:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, июня. /ТАСС

Поступившие в Невский районный суд материалы в отношении трех человек будут рассмотрены 7 июня, еще двух - 8 июня

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© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Следственная служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти ходатайствует об аресте фигурантов уголовного дела религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга". Об этом в среду сообщила ТАСС пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

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Во вторник сотрудники ФСБ провели обыски в офисе религиозной организации, ряд ключевых фигурантов расследования были задержаны.

"В Невский районный суд поступили материалы, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Материалы в отношении трех человек будут рассмотрены сегодня, еще двух - завтра", - сказала Лебедева.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ, обыски были проведены в рамках уголовного дела по статьям УК РФ "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества". Следственные действия, как отмечалось, были направлены "на обнаружение предметов и документов, подтверждающих преступный характер деятельности религиозной группы". В УФСБ добавили, что при расследовании дела были выявлены факты, "свидетельствующие об осуществлении с позиций объединения экстремистской деятельности".

В марте 2017 года сотрудники ФСБ провели обыски в "Центре управления деятельности по распространению дианетики и саентологии" в Подмосковье в рамках расследования возбужденного в северной столице уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности "Саентологической церкви Санкт-Петербурга".

Дианетика и саентология (сайентология) - религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. Научная общественность не признала ее наукой. В России часть саентологических материалов признаны экстремистскими и занесены в Федеральный список экстремистских материалов, производство, распространение и хранение в целях массового распространения этих материалов на территории РФ является незаконным.

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