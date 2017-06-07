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Из здания Высшего административного суда Украины проведена эвакуация

Происшествия
7 июня, 13:35 дата обновления: 7 июня, 14:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, июня. /ТАСС

Причиной назвали сообщение о минировании

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КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) уточнила, что эвакуация сотрудников и посетителей Высшего административного суда Украины связана с сообщением о минировании.

"В 12:24 (мск) на линию "102" поступило сообщение о минировании ВАСУ. Подразделение ГСЧС выехало, так как у нас существует такая процедура. Сейчас людей эвакуировали из-за сообщения о взрывчатке. Но пожара там нет", - цитирует руководителя сектора по связям со СМИ Светлану Водолагу агентство "Укринформ".

В пресс-службе ВАСУ также сообщили, что работа суда приостановлена до 14:30 мск из-за сообщения о минировании.

Ранее в среду на сайте суда появилась информация о временном прекращении работы из-за пожара. 

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