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В Мьянме пропал с радаров военный самолет, перевозивший более 100 человек

Происшествия
7 июня, 13:51 дата обновления: 7 июня, 14:17 UTC+3

Самолет вылетел из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Военный самолет, на борту которого находились 116 человек, пропал с радаров в Мьянме. Об этом сообщило агентство AFP.

По информации агентства Синьхуа, самолет вылетел в среду после полудня из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон.

Другой информации о произошедшем пока не приводится.

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