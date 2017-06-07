В Мьянме пропал с радаров военный самолет, перевозивший более 100 человек

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Военный самолет, на борту которого находились 116 человек, пропал с радаров в Мьянме. Об этом сообщило агентство AFP.

По информации агентства Синьхуа, самолет вылетел в среду после полудня из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон.

Другой информации о произошедшем пока не приводится.