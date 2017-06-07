Основная версия падения Ми-2 на Ставрополье - ошибка пилотирования

ПЯТИГОРСК, 7 июня. /ТАСС/. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии жесткой посадки вертолета Ми-2 в Андроповском районе Ставропольского края ошибку пилота, сообщили в среду ТАСС в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Пока основная версия - ошибка пилота, он зацепился частями вертолета за высоковольтную линию электропередачи, из-за чего и произошло падение", - рассказала руководитель пресс-службы управления Нелли Аверкова.

По ее словам, пилот - житель Ессентуков, сейчас находится в больнице. Вертолет принадлежит частному предприятию ИП "Козловский". От удара о землю машина получила серьезные повреждения.

Как ранее сообщил ТАСС, у 32-летнего пилота Евгения Астахова диагностирован ушиб грудной клетки и позвоночника, он находится в ЦГБ Невинномысска.