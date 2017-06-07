СМИ: паромное сообщение между Данией и ФРГ остановлено из-за звонка с угрозами

ОСЛО, 7 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Паромное сообщение между Данией и ФРГ было приостановлено, а пассажиры паромов эвакуированы после анонимного звонка с угрозами.

Об этом датской газете Extrabladet сообщили в пресс-службе оператора паромов Scandlines.

"Могу подтвердить, что нам поступил телефонный звонок, содержавший угрозу, касавшуюся одного из наших паромов. В настоящий момент мы следуем инструкциям полиции", - отметила сотрудница Scandlines Анетте Уструп Свендсен.

Пассажир, который должен был отправиться из датского Рёдбю в немецкий Путтгарден на пароме Scandlines, сообщил газете, что на борт поднялись сотрудники полиции. По его словам, перед эвакуацией людям объяснили, что в компанию поступил звонок с сообщением о заложенной на борту одного из паромов бомбе.

Датско-германская компания Scandlines является оператором трех паромных маршрутов, соединяющих два государства.