На юго-западе Москвы задержан пьяный мужчина, бросавшийся с ножом на прохожих

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, бросавшегося с ножом на прохожих на Ленинском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"В 13:20 мск от очевидцев поступило заявление в полицию о хулиганских действиях мужчины возле дома 20 на Ленинском проспекте. Прибывшими на место сотрудниками полиции задержан мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, при досмотре у него изъят нож", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, от действий злоумышленника никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.