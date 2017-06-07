Обломки пропавшего в Мьянме самолета найдены в море

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Обломки самолета Вооруженных сил Мьянмы, пропавшего ранее с радаров, найдены в море. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на официальные источники.
Ранее военные страны сообщили, что на борту самолета находились 104 человека - 14 членов экипажа и 90 членов семей военнослужащих.
Самолет вылетел в среду днем из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон.