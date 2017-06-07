Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обломки пропавшего в Мьянме самолета найдены в море

Происшествия
7 июня, 15:29 дата обновления: 7 июня, 15:45 UTC+3

По данным военных, на борту должны были находиться 104 человека

Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Kham

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Обломки самолета Вооруженных сил Мьянмы, пропавшего ранее с радаров, найдены в море. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на официальные источники.

Ранее военные страны сообщили, что на борту самолета находились 104 человека - 14 членов экипажа и 90 членов семей военнослужащих.

Самолет вылетел в среду днем из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Мьянма
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обломки пропавшего в Мьянме самолета найдены в море
2
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
3
ЛДПР внесла законопроект о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"
4
Трамп предложит Кристофера Рея на пост главы ФБР
5
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
Причиной избиения школьницы в лесополосе в Москве стала ревность
Темы дня
Загрузка...
Реклама