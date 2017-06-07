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Замглавы "меджлиса крымских татар" Умеров отверг в суде обвинения в сепаратизме

Происшествия
7 июня, 15:52 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив

Адвокат Ильми Умерова Эмиль Курбединов заявил, что намерен доказать в суде его невиновность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Симферопольский районный суд в среду приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении замглавы запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ильми Умерова, который обвиняется в сепаратизме, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я отрицаю публичный призыв к нарушению территориальной целостности РФ", - сказал Умеров после оглашения обвинительного заключения.

Адвокат Умерова Эмиль Курбединов заявил, что намерен доказать в суде его невиновность.

Дело Умерова

Умеров в разное время занимал посты главы Бахчисарайской райадминистрации, заместителя председателя ВС Автономной Республики Крым, заместителя крымского правительства и замглавы "меджлиса".

Дело в отношении Умерова расследовалось по статье УК РФ "Совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности РФ". По данным следствия, в марте 2016 года Умеров, находясь на территории Украины, в эфире телеканала АТР публично озвучил призывы о необходимости нарушения территориальной целостности РФ. Затем его выступления были размещены в интернете, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

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