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В Чите возбуждено дело по факту отравления детей наркотиками в обертках от конфет

Происшествия
7 июня, 16:01 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

По данным СК РФ, 5 июня неизвестный сбыл 17-летнему подростку синтетическое наркотическое вещество в обертках из-под конфет, которое тот употребил вместе с четырьмя детьми

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© Александр Щербак/ТАСС

ЧИТА, 7 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Уголовное дело возбуждено по факту отравления пятерых детей в Чите синтетическими наркотиками, сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков. Ранее сообщалось, что детей госпитализировали после того, как они съели конфеты "Бешеная пчелка", которые один из пострадавших якобы нашел на улице.

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"Пятого июня в Чите пятеро детей были госпитализированы в больницу с признаками отравления. В ходе доследственной проверки установлено, что дети отправились синтетическим наркотическим средством. По данному факту следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетним, совершенный лицом, достигшим 18-летнего возраста" УК РФ", - сказал Марков.

По данным следствия, 5 июня неизвестный сбыл 17-летнему подростку синтетическое наркотическое вещество в обертках из-под конфет. Подросток употребил вещество вместе с четырьмя детьми - тремя мальчиками 17, 14 и 4 лет и 12-летней девочкой. Через несколько часов детей госпитализировали с отравлением, у девочки и 4-летнего мальчика диагностировали острое отравление средней тяжести, у 14-летнего подростка - острое отравление тяжелой степени.

"В ходе доследственной проверки следователи изъяли и направили на экспертизу конфетные обертки и другие предметы, на которых обнаружено наркотическое вещество синтетического происхождения. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств совершенного преступления, совместно с сотрудниками полиции устанавливается сбытчик наркотического вещества. Расследование уголовного дела продолжается", - добавил Марков.

По словам детского омбудсмена в Забайкальском крае Ивана Катанаева, сейчас все дети находятся в удовлетворительном состоянии, в общей палате. Мальчик, который ранее был помещен в реанимацию, также переведен в общую палату, поскольку его состояние стабилизировалось.

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