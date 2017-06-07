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Полиция Ирана задержала двух журналистов Russia Today

Происшествия
7 июня, 16:07 дата обновления: 7 июня, 16:16 UTC+3

Задержание произошло в тот момент, когда сотрудники канала вели съемку в окрестностях парламента

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Иранская полиция задержала в Тегеране оператора и корреспондента телеканала Russia Today на арабском языке. Об этом сообщается на сайте арабской версии телеканала RT.

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По его информации, задержание произошло в тот момент, когда сотрудники канала вели съемку в окрестностях парламента.

В среду около 10:30 по местному времени (09:00 мск) на территорию парламентского комплекса в иранской столице ворвались четыре вооруженных боевика, которые открыли стрельбу в сторону охранников. Один из нападавших затем подорвал себя.

Аналогичную акцию террористы предприняли в мавзолее имама Хомейни, который находится в 40 км к югу от Тегерана. Согласно поступающим сообщениям, боевики проникли в усыпальницу и открыли беспорядочную стрельбу. По последней информации, в результате двух атак погибли 12 человек, еще 39 получили ранения.

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