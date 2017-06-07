Полиция Ирана задержала двух журналистов Russia Today

Панченко считает, что ФК "Динамо" с нынешним составом может бороться за чемпионствоСпорт 7 июня, 17:31
"Гоголь не знал России": 10 неожиданных фактов о "Мертвых душах"Культура 7 июня, 17:30
Плишкова сыграет с Халеп в полуфинале Roland GarrosСпорт 7 июня, 17:27
РЖД рассчитывают привлечь до 130 млрд руб. на ВСМ у российских и иностранных фондовТранспорт 7 июня, 17:19
Стал известен окончательный состав сборной Германии на Кубок конфедераций по футболуСпорт 7 июня, 17:09
Около 100 чилийских болельщиков бесплатно посетят футбольный матч с россиянамиСпорт 7 июня, 17:07
Источник: Измайлов останется вице-президентом ФК "Спартак"Спорт 7 июня, 16:54
Источник: "Спартак" предложил Зобнину новый контракт на четыре годаСпорт 7 июня, 16:43
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. ДосьеБиографии и справки 7 июня, 16:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Иранская полиция задержала в Тегеране оператора и корреспондента телеканала Russia Today на арабском языке. Об этом сообщается на сайте арабской версии телеканала RT.
По его информации, задержание произошло в тот момент, когда сотрудники канала вели съемку в окрестностях парламента.
В среду около 10:30 по местному времени (09:00 мск) на территорию парламентского комплекса в иранской столице ворвались четыре вооруженных боевика, которые открыли стрельбу в сторону охранников. Один из нападавших затем подорвал себя.
Аналогичную акцию террористы предприняли в мавзолее имама Хомейни, который находится в 40 км к югу от Тегерана. Согласно поступающим сообщениям, боевики проникли в усыпальницу и открыли беспорядочную стрельбу. По последней информации, в результате двух атак погибли 12 человек, еще 39 получили ранения.