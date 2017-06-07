Следствие: "Саентологическая церковь Петербурга" незаконно заработала 276 млн руб.

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Члены "Саентологической церкви Петербурга", в отношении которых было возбуждено уголовное дело о незаконном проведении платных курсов, заработали более 276 млн рублей. Об этом в среду сообщил следователь во время заседания Невского районного суда, который начал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения первому фигуранту дела, передает корреспондент ТАСС.
Во вторник сотрудники ФСБ провели обыски в офисе религиозной организации, ряд ключевых фигурантов расследования были задержаны.
"С 3 января 2013 года по настоящее время группа лиц умышленно осуществляла предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации. Заключением экспертов установлено, что сумма полученных денежных средств дохода от реализуемых услуг с 3 января 2013 года по 21 июня 2016 года составила 276 млн 264 тыс. 612 рублей. Указанные денежные средства являются выручкой от реализации платных саентологических курсов и программ", - сказал следователь во время заседания.
Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ, обыски сотрудники ведомства провели в рамках уголовного дела по статьям УК РФ "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества". Правоохранители искали предметы и документы, которые могут стать доказательствами при расследовании. В ФСБ добавили, что были выявлены факты, "свидетельствующие об осуществлении с позиций объединения экстремистской деятельности".
В марте 2017 года сотрудники ФСБ провели обыски в "Центре управления деятельности по распространению дианетики и саентологии" в Подмосковье в рамках расследования возбужденного в северной столице уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности "Саентологической церкви Санкт-Петербурга".
Дианетика и саентология (сайентология) - религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. Научная общественность не признала ее наукой. В России часть саентологических материалов признаны экстремистскими и занесены в Федеральный список экстремистских материалов, производство, распространение и хранение в целях массового распространения этих материалов на территории РФ является незаконным.