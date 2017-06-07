Суд арестовал первого фигуранта дела "Саентологической церкви Петербурга"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга заключил под стражу первого фигуранта уголовного дела религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" Анастасию Терентьеву, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Дело возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности и экстремистской деятельности.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца по 5 августа", - сказала судья.

По данным следствия, Анастасия Терентьева является в организации начальником отдела по официальным вопросам.

Всего в Невский районный суд поступили материалы в отношении пяти членов группы.

Члены "Саентологической церкви Петербурга" обвиняются в незаконном проведении платных саентологических курсов и программ без соответствующей регистрации, доход от которых оценивается в сумму свыше 276 млн рублей. Кроме того, в ходе следственных действий у членов организации были изъяты книги и материалы основателя саентологии Лафайета Рональда Хаббарда, которые были признаны экстремистскими на территории РФ. По мнению следствия, данная организация "по факту является экстремистским сообществом".

По словам защиты, "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" пыталась зарегистрировать свою религиозную организацию в качестве юридического лица, однако им было отказано.

Ранее в офисе религиозной организации были проведены обыски в рамках уголовного дела по статьям УК РФ "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества". Пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области сообщала, что ФСБ установила ряд ключевых фигурантов уголовного дела.

Саентологическая церковь

Дианетика и саентология (сайентология) - религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. Научная общественность не признала ее наукой. В России часть саентологических материалов признаны экстремистскими и занесены в Федеральный список экстремистских материалов, производство, распространение и хранение в целях массового распространения этих материалов на территории РФ является незаконным.