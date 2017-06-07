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Губернатор Курской области узнал о задержании своего заместителя из СМИ

Происшествия
7 июня, 18:00 UTC+3 КУРСК КУРСК 7, июня. /ТАСС

Александр Михайлов отметил, что Зубков был на хорошем счету и замечаний к нему не было

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КУРСК, 7 июня. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Михайлов узнал о задержании своего заместителя Василия Зубкова по подозрению в коррупции из средств массовой информации.

"Это известие стало для меня неожиданным, я, как и все, узнал о нем из СМИ. Зубков всегда был здесь на хорошем счету, и когда работал в МЧС, и в нашей структуре. Еще когда я начинал здесь работать, сразу предупредил всех, что если кто-то допустит что-то противозаконное - сам отведу к прокурору", - сказал в среду ТАСС Михайлов, отметив, что меньше всего это касалось Зубкова.

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"К нему (Зубкову - прим. ТАСС) замечаний не было", - отметил глава региона.

Басманный суд Москвы 7 июня заключил под стражу до 4 августа вице-губернатора Курской области Василия Зубкова за коррупцию. Как ранее сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений.

Вице-губернатор признает вину в получении данной взятки, но оспаривает его стоимость - по его мнению, гараж, в получении которого в виде взятки он признался, стоит не больше 500 тысяч рублей.

Басманный суд Москвы в среду также поместил под домашний арест до 4 августа замдиректора строительной компании "Своя квартира" Александра Филимонова, который, по мнению следствия, является взяткодателем. Филимонов признал вину и, по словам следователя, дал показания, изобличающие других участников преступления. Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"), его заместителю Андрею Занину - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество в даче взятки в особо крупном размере".

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