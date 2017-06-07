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Устроивший ДТП в Подмосковье водитель Ferrari объявлен в международный розыск

Происшествия
7 июня, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

В результате ДТП погибли два человека

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Водитель Ferrari, устроивший ДТП на Минском шоссе в Подмосковье, в результате которого погибли два человека, объявлен в международный розыск. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что находящийся в федеральном розыске обвиняемый, под измененными установочными данными пересек границу Российской Федерации и находится в сопредельном государстве. В настоящее время он объявлен в международный розыск", - сказала она.

Представитель главка добавила, что специализированный следственный отдел ГСУ подмосковной полиции обратился в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании 24-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Ночью 21 мая на 40 км Минского шоссе 24-летний водитель автомашины Ferrari столкнулся с автомобилем Renault под управлением 50-летнего жителя Калужской области, после чего второй автомобиль загорелся. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Renault скончались на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. 2 июня водителю Ferrari было заочно предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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