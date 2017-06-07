Штрафы за нарушения при ремонте "Авроры" превысили 700 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сумма штрафов, наложенных на Кронштадтский морской завод (КМЗ) по итогам проверки ремонта крейсера "Аврора", достигла 705 тысяч рублей. Еще 180 тысяч рублей составляют штрафы, наложенные на должностных лиц предприятия, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе санкт-петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

"По итогам внеплановой проверки действий КМЗ во исполнение госконтракта на ремонт "Авроры" с учетом ранее перечисленных санкт-петербургское УФАС... назначило заводу как юридическому лицу 10 штрафов на сумму 705 тысяч рублей, - сказали в пресс-службе управления. - Должностным лицам предприятия назначено семь административных штрафов на общую сумму 180 тысяч рублей".

В частности, завод оштрафован на 125 тысяч рублей и на 300 тысяч рублей за непредставление документов в антимонопольный орган по двум его мотивированным запросам, за это же нарушение на 15 тысяч рублей оштрафован первый заместитель гендиректора предприятия. Гендиректор предприятия и его заместитель по экономике и финансам оштрафованы на 40 тысяч рублей за нарушение сроков авансирования по трем договорам поставки.

"Например, в рамках договора на поставку соединения рукавного авансовый платеж должен был быть перечислен в течение 10 рабочих дней, но, в нарушение действующего законодательства платеж был осуществлен с задержкой в две недели", - отмечают в УФАС.

Семь штрафов по 25 тыс. рублей назначено за размещение протоколов рассмотрения заявок на закупки с нарушением сроков. Еще одно дело в отношении гендиректора, касающееся нарушения сроков авансирования, будет рассмотрено 15 июня. УФАС прекратило 8 ранее возбужденных дел в отношении должностных лиц завода в связи отсутствием события административного правонарушения. "Заводом представлены... документы об отсутствии вины этих должностных лиц в административных правонарушениях", - сказали в УФАС.

Согласно данным на сайте КМЗ, гендиректором предприятия является Анатолий Белоев. Информации о первом заместителе гендиректора и о его заместителе по экономике и финансам на сайте завода нет.

Результаты проверки

Инспекция УФАС по Санкт-Петербургу нашла многомиллионные нарушения в ходе двухмесячной проверки ремонта крейсера "Аврора". Установлены предпосылки совершения КМЗ действий, содержащих признаки нарушения Федерального закона о государственном оборонном заказе на сумму, превышающую 18 млн рублей, в том числе по предъявлению работ (товаров, услуг) с нарушением условий госконтракта.

Речь идет, в частности, о том, что завод закрыл часть закупок, например, на поставку кондиционеров, ссылаясь на наличие сведений, составляющих гостайну, хотя госконтракт не предусматривает наличие таких сведений в закупках.

Кроме того, в ходе проверки инспекция обнаружила, что КМЗ по другому контракту - на ремонт и обслуживание Ленинградской военно-морской базы - провел асфальтирование территории завода на сумму в 16 млн рублей, что не было предусмотрено договором.

Двухлетний ремонт

Крейсер "Аврора" находился на ремонте с сентября 2014 года. За время ремонта обновлен не только сам корабль, но и его системы жизнеобеспечения. В частности, на нем установлена новейшая отечественная система пожаротушения "водяной туман". Она обеспечивает тушение пожаров распыляемой под высоким давлением водой или так называемым водяным туманом с размером капли менее ста микрон и по характеристикам не уступает лучшим зарубежным образцам.

Новая система видеонаблюдения из 52 камер практически полностью исключает возможность незаметного проникновения на корабль. Обновлены исторические детали, в том числе палуба из тикового дерева, расширена музейная экспозиция, изменен ее характер: если раньше музей рассказывал об "Авроре", в первую очередь, как о крейсере Октябрьской революции 1917 года, то сейчас он представляет корабль как ветерана трех войн - Русско-японской 1904-1905 гг., Первой мировой и Великой Отечественной.

Новой частью экспозиции станет медицинский блок, на котором впервые в России было применено рентгеновское оборудование. Корму "Авроры" украсил новый орденский флаг, разработанный геральдической службой Вооруженных сил РФ.