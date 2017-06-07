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Задержки движения на Горьковском направлении МЖД возможны из-за задымления в электричке

Происшествия
7 июня, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

В настоящее время устанавливаются причины задымления

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Отклонения в графике движения электропоездов возможны на Горьковском направлении Московской железной дороги из-за задымления в одной из электричек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В электричке Москва - Захарово возникло задымление; она была остановлена на станции Электроугли, путь, где стоит состав, обесточен. На место также отправлен маневровый локомотив, чтобы отбуксировать электропоезд и освободить занимаемый путь. Движение поездов на станции организовано по соседнему пути с использованием вариантного графика, позволяющего поочередно пропускать составы в обе стороны. В связи с этим возможны отклонения в графике движения некоторых пригородных поездов", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, причины задымления выясняются.

Ранее сообщалось, что в связи с задымлением из-за короткого замыкания из электрички на станции Электроугли были эвакуированы 80 человек. Пострадавших нет.

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