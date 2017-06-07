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В разбившемся самолете ВВС Мьянмы находились 122 человека, включая 15 детей

Происшествия
7 июня, 18:59 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

Ранее сообщалось, что на борту находились 104 человека

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БАНГКОК, 7 июня. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. 122 человека, включая 15 детей, находились в транспортном самолете Y-8 Вооруженных сил Мьянмы, рухнувшем 7 июня в океан. Об этом сообщается в официальном заявлении вооруженных сил республики.

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Согласно уточненным данным, на борту находились 108 человек из числа членов семей военнослужащих. Экипаж самолета состоял из 14 человек.

Ранее военные страны сообщили, что на борту находились 104 человека: 14 членов экипажа и 90 пассажиров.

Самолет вылетел 7 июня днем из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон. Его обломки были обнаружены в море, неподалеку от города Давей.

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