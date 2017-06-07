В разбившемся самолете ВВС Мьянмы находились 122 человека, включая 15 детей

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БАНГКОК, 7 июня. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. 122 человека, включая 15 детей, находились в транспортном самолете Y-8 Вооруженных сил Мьянмы, рухнувшем 7 июня в океан. Об этом сообщается в официальном заявлении вооруженных сил республики.
Согласно уточненным данным, на борту находились 108 человек из числа членов семей военнослужащих. Экипаж самолета состоял из 14 человек.
Ранее военные страны сообщили, что на борту находились 104 человека: 14 членов экипажа и 90 пассажиров.
Самолет вылетел 7 июня днем из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон. Его обломки были обнаружены в море, неподалеку от города Давей.