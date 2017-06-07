Четверо полицейских обвиняются в попытке представить директора цирка в Курске взяточником

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Главное следственное управление СК России предъявило обвинение четверым сотрудникам МВД в Курской области за попытку создать видимость получения взятки директором Курского государственного цирка.

Как сообщили в СК, "по данным следствия, в 2015 году обвиняемые для создания видимости успешного выполнения задач по противодействию преступлениям экономической и коррупционной направленности, при пособничестве Алексея Трущелева незаконно провели оперативно-разыскные мероприятия в отношении директора филиала "Росгосцирка" - Курского госцирка". Трущелев передал директору цирка деньги по гражданскому договору, но сотрудники полиции представили это как подкуп якобы за разрешение вести предпринимательскую деятельность на территории цирка и задокументировали получение денег для уголовного преследования.

Начальнику отделения УЭБиПК ГУ МВД России по Курской области Олегу Яньшину и его подчиненным - оперуполномоченным Ивану Дементьеву, Александру Лазерсону и Михаилу Игнатенко - предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

По данным управления МВД по Курской области, сейчас обвиняемые отстранены от занимаемых должностей до вынесения судебного решения. Если вина сотрудников полиции будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Уголовное дело в отношении пособника обвиняемых Трущелева было выделено в отдельное производство и уже рассмотрено судом в особом порядке.