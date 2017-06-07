Полиция произвела контролируемый взрыв у нового здания посольства США в Лондоне

ЛОНДОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британские полицейские произвели контролируемый взрыв рядом с новым зданием посольства США в Лондоне на юго-западе столицы. Об этом в среду сообщила электронная версия газеты The Guardian со ссылкой на Службу столичной полиции.

Согласно имеющейся информации, сотрудники правоохранительных органов прибыли на место в связи с поступившим сигналом о двух бесхозных автомобилях, припаркованных у здания американской дипмиссии, в котором дипломатов не было. На месте происшествия продолжают работать полицейские, а также присутствует карета скорой помощи и пожарный расчет.

Как правило, оставленные без присмотра в неположенном для парковки месте автомобили британские полицейские вскрывают с помощью контролируемого взрыва на тот случай, если объект представляет хотя бы малейшую опасность.