Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция произвела контролируемый взрыв у нового здания посольства США в Лондоне

Происшествия
7 июня, 20:52 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Британские полицейские прибыли на место в связи с поступившим сигналом о двух бесхозных автомобилях

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британские полицейские произвели контролируемый взрыв рядом с новым зданием посольства США в Лондоне на юго-западе столицы. Об этом в среду сообщила электронная версия газеты The Guardian со ссылкой на Службу столичной полиции.

Согласно имеющейся информации, сотрудники правоохранительных органов прибыли на место в связи с поступившим сигналом о двух бесхозных автомобилях, припаркованных у здания американской дипмиссии, в котором дипломатов не было. На месте происшествия продолжают работать полицейские, а также присутствует карета скорой помощи и пожарный расчет.

Как правило, оставленные без присмотра в неположенном для парковки месте автомобили британские полицейские вскрывают с помощью контролируемого взрыва на тот случай, если объект представляет хотя бы малейшую опасность.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская опровергла сообщения о незадекларированной квартире в Донецке
2
Убитый в США Артем Зиберов состоял на консульском учете в посольстве РФ
3
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
4
В парламент Австрии внесли резолюцию с требованием отменить санкции в отношении России
5
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
6
"ВИМ-Авиа" частично сократит чартерную программу на лето 2017 года
7
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить связанное с Россией расследование
Темы дня
Загрузка...
Реклама