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Убитый в США Артем Зиберов состоял на консульском учете в посольстве РФ

Происшествия
7 июня, 20:58 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин отметил, что консульский отдел не располагает информацией о выходе 18-летнего подростка из российского гражданства

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ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Убитый в американском штате Мэриленд подросток Артем Зиберов состоял на консульском учете в посольстве РФ в Вашингтоне. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин.

"Мы выяснили, что он состоит у нас на консульском учете с 2009 года. Консульский отдел посольства не располагает информацией о его выходе из российского гражданства", - сказал он.

Ранее газета The Washington Post опубликовала материал, в котором сообщается об убийстве в понедельник в прилегающем к столичному округу Колумбия штате Мэриленд 18-летнего подростка Артема Зиберова, который на днях закончил школу, и его одноклассника - 17-летнего Шади Ади Наджара. Как отмечает издание, они скончались в результате многочисленных огнестрельных ранений, стрельбу по ним открыли, когда они садились в автомобиль. Является ли Зиберов гражданином РФ, не сообщалось.

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