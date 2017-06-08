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В Андаманском море обнаружены обломки самолета и тела пассажиров

Происшествия
8 июня, 6:02 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

Данные о выживших не поступали

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БАНГКОК, 8 июня. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Тела пассажиров и обломки военно-транспортного самолета Y-8 вооруженных сил Мьянмы обнаружены в Андаманском море. Об этом сообщается в официальном заявлении Вооруженных сил республики.

В районе поисково-спасательной операции находятся несколько кораблей ВМС республики, уточняется в сообщении. Поиски также ведутся с воздуха. Данные о выживших не поступали.

По данным ВС Мьянмы, на борту находились 108 человек из числа членов семей военнослужащих. Экипаж самолета состоял из 14 человек.

Самолет вылетел в среду днем из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон. Его обломки были обнаружены в море.

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