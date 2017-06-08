Самолет Delta Airlines вернулся в аэропорт Токио из-за проблем с двигателем

ТОКИО, 8 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Лайнер американской авиакомпании Delta Airlines, следовавший по маршруту Токио - Детройт (штат Мичиган), вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщило в четверг Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

По его сведениям, примерно через два часа после вылета пилоты обнаружили неполадку в одном из двигателей и приняли решение развернуть самолет. На борту находились 310 пассажиров и 17 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

После приземления в токийском аэропорту Нарита самолет был обследован: в кожухе двигателя специалисты обнаружили небольшое отверстие диаметром несколько сантиметров, что, скорее всего, и стало причиной сигнала о неисправности.