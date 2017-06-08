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В Андаманском море обнаружены тела 10 пассажиров самолета ВВС Мьянмы

Происшествия
8 июня, 9:16 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

По сведениям ВС Мьянмы, на борту находились 108 человек из числа военнослужащих и членов их семей, в частности 15 детей

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БАНГКОК, 8 июня. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Тела 10 пассажиров военно-транспортного самолета Y-8 Вооруженных сил Мьянмы обнаружены в Андаманском море. Об этом говорится в официальном заявлении армейского командования.

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Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье

Основные поиски ведутся юго-западнее города Давей (Тавой) примерно в 30 км от берега. В них задействованы несколько кораблей ВМС республики, авиация и местные рыбаки, отмечается в сообщении. Данных о выживших не поступало.

По сведениям ВС Мьянмы, на борту самолета находились 108 человек из числа военнослужащих и членов их семей, в частности 15 детей. Экипаж состоял из 14 человек.

Y-8 вылетел в среду днем из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон. Его обломки были обнаружены в море.

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