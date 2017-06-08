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Станция метро "Комсомольская" Сокольнической линии закрыта из-за бесхозного предмета

Происшествия
8 июня, 9:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Вход и выход со станции закрыты из-за найденного в переходе бесхозного чемодана

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Столичная полиция проверяет бесхозный предмет, обнаруженный в подземном переходе на Комсомольской площади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"В подземном переходе на Комсомольской площади, дом 2, найден бесхозный предмет. Сейчас он проверяется кинологами", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС информированный источник, вход и выход со станции "Комсомольская" Сокольнической линии метро закрыты из-за найденного в переходе бесхозного чемодана. "Пассажиры проходят на вход и выход через вестибюль станции "Комсомольская" Кольцевой линии", - добавил собеседник агентства.

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