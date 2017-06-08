У женщины в Крыму изъяли партию опия стоимостью более 120 млн руб.

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Сотрудники ФСБ совместно с Крымской таможней изъяли крупную партию опия у жительницы Джанкойского района Крыма, сообщила в четверг пресс-служба управления ФСБ по региону.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Джанкойском районе в частном домовладении, используемом подозреваемой в качестве перевалочного пункта в наркотическом трафике, в тайниках обнаружено и изъято 16,5 кг опия, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении.
Уточняется, что опий приобрела ранее судимая гражданка РФ, 1973 г.р., для дальнейшего его распространения на территории Симферополя, Симферопольского района и Евпатории.
По данным ФСБ, стоимость изъятого наркотического средства на черном рынке составляет около 120 млн руб.
В отношении женщины следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.