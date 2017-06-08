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Экс-главбух "Седьмой студии" признала вину

Происшествия
8 июня, 10:59 дата обновления: 8 июня, 11:07 UTC+3

Нина Масляева пошла на сделку со следствием

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Бывший главный бухгалтер театральной компании "Седьмая студия" Нина Масляева

Бывший главный бухгалтер театральной компании "Седьмая студия" Нина Масляева

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Бывший главный бухгалтер АНО "Седьмая студия" Нина Масляева, обвиняемая в хищении госсредств, заявила в суде, что признала вину и пошла на сделку со следствием, передает корреспондент ТАСС.

"Не снимаю своей вины, я изначально стала сотрудничать со следствием и подписала досудебное соглашение", - сказала она в Мосгорсуде, выступала в суде по видео-конференц-связи из СИЗО. "Я готова сотрудничать, только отпустите меня под домашний арест", - сказала она.

При этом суд признал арест Масляевой законным. "Постановление Пресненского суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

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Районный суд заключил Масляеву под стражу до 19 июля. В жалобе защита просила назначить обвиняемой более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

По словам ее адвоката Юрия Зайцева, Масляева не собирается скрываться, а также страдает рядом серьезных заболеваний, в том числе атеросклерозом сосудов головного мозга, ишемической болезнью сердца и артрозом.

Масляевой и второму фигуранту дела - бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину - вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Итин по решению суда отправлен под домашний арест.

По данным СК, неустановленными лицами из числа руководства АНО "Седьмая студия" в 2011-2014 гг. были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Масляеву следствие обвиняет в причастности к хищению 1,2 млн рублей.

23 мая в рамках дела о хищении в "Гоголь-центре", у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова и в ряде регионов РФ были проведены обыски. Серебренников был допрошен в СК в качестве свидетеля.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета.

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Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы Ситуация вокруг "Седьмой студии"
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