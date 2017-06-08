Источник: полиция пришла с обыском в офис организации "Русь сидящая"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыск в офисе правозащитной организации, которая оказывает помощь заключенным, "Русь сидящая", возглавляемой Ольгой Романовой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Силовиков интересуют финансовые документы, печатная продукция, внешние носители информации, а также компьютеры, установленные в офисе", - рассказал собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает официальными комментариями столичной полиции.